В Норвегии прошёл ЧМ по самым страшным прыжкам в воду. Видео лучших попыток

В Осло (Норвегия) состоялся традиционный чемпионат мира по самым страшным прыжкам в воду. Канал Norway Live опубликовал 10 самых зрелищных попыток.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Классический Dods Challenge — норвежский экстремальный вид спорта, в котором смельчаки прыгают с 10-метровой вышки с вытянутыми руками и ногами в форме буквы Х. Их цель состоит в том, чтобы сохранить позу как можно дольше и успеть сгруппироваться, прежде чем войти в воду, чтобы избежать травм.
Подобные чемпионаты мира проводятся в Норвегии с 2008 года. Чтобы определить победителя, судьи также должны учитывать другие факторы: скорость, дальность, оригинальность стиля прыжка и количество брызг.
Считается, что этот опасно выглядящий вид спорта был изобретен в 1960-х годах в знаменитом комплексе бассейнов Frognerbadet в Осло группой детей, пытавшихся похвастаться перед своими друзьями.
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