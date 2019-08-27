Российские регбисты в товарищеском матче проиграли английскому «Джерси Редс»
Мужская сборная России по регби в контрольной встрече проиграла английскому клубу «Джерси Редс» со счётом 22:35. Игра состоялась в Москве на стадионе «Слава».
У россиян попытки сделали Сергей Янюшкин (34), Владислав Созонов (40), Евгений Матвеев (62) и Андрей Остриков (68).
Напомним, сборная России готовится к Кубку мира. «Джерси Редс» выступает в чемпионате Регбийного союза Англии и является одной из сильнейших команд своего турнира.
Кубок мира стартует 20 сентября в Японии. В матче открытия сборная России сыграет с хозяевами турнира.
Регби. Мужчины. Контрольный матч. Москва
Россия — «Джерси Редс» — 22:35
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