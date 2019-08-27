Видео: силач из Грузии одним пальцем сдвинул с места корабль весом 200 тонн

Грузинский силач Георгий Ростомашвили выступил в роли буксира 200-тонного морского катера. Для этого он задействовал лишь один средний палец.

Буксир «Тамара 2» проплыл 5 метров к берегу, благодаря исключительно усилиям Ростомашвили.



Федерация рекордов Грузии подтвердила, что это самая большая лодка, которую удалось протащить на такое расстоянии лишь одним пальцем. Представитель жюри заявил, что скоро планирует связаться с издателями Книги рекордов Гиннеса.

В мае 2018 года Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев протащил плавучий кран «Волгарь» грузоподъемностью 6,5 тысячи тонн. За две минуты спортсмен сумел передвинуть судно на два метра 22 сантиметра, хотя планировал перемещение на 10 метров.

Видео доступно на странице NTV Houston в YouTube.