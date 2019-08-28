Олимпийский чемпион Халмурзаев проиграл в 1/16 финала чемпионата мира по дзюдо

Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Хасан Халмурзаев, выступающий в весовой категории до 81 кг, потерпел поражение в 1/16 финала чемпионата мира по дзюдо в Токио (Япония) от действующего обладателя титула представителя Ирана Саида Моллаеи.

В стартовых схватках также проиграли россияне Аслан Лаппинагов и Дарья Давыдова. Лаппинагов (до 81 кг) уступил шведу Робину Пасеку. Давыдова (до 63 кг) не смогла сломить сопротивление итальянки Эдвиг Гленд.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Наталья Кузютина завоевала серебро в категории до 52 кг. Денис Ярцев стал бронзовым призёром в категории до 73 кг. Чемпионат мира по дзюдо в Токио завершится 1 сентября. Всего будет разыграно 15 комплектов медалей.