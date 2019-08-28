Ласицкене и Иванюк вошли в окончательную заявку на матчевую встречу Европа — США

Пять российских легкоатлетов вошли в окончательную заявку сборной Европы на матчевую встречу с командой США, сообщается на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).

За команду Старого света выступят двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира — 2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, лидер мирового сезона в мужских прыжках в высоту Илья Иванюк и метатель молота Денис Лукьянов.

Также в составе европейской команды Рамиль Гулиев из Турции, хорватка Сандра Перкович, гречанка Екатерини Стефаниди, швед Арман Дюплантис и другие.

Легкоатлетический матч Европа — США пройдет 9-10 сентября в Минске и станет последним крупным легкоатлетическим соревнованием перед чемпионатом мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.