Ласицкене и Иванюк вошли в окончательную заявку на матчевую встречу Европа — США

Пять российских легкоатлетов вошли в окончательную заявку сборной Европы на матчевую встречу с командой США, сообщается на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA).
За команду Старого света выступят двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира — 2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, чемпионка Европы-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, лидер мирового сезона в мужских прыжках в высоту Илья Иванюк и метатель молота Денис Лукьянов.
Также в составе европейской команды Рамиль Гулиев из Турции, хорватка Сандра Перкович, гречанка Екатерини Стефаниди, швед Арман Дюплантис и другие.
Легкоатлетический матч Европа — США пройдет 9-10 сентября в Минске и станет последним крупным легкоатлетическим соревнованием перед чемпионатом мира, который пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.
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