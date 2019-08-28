Российские волейболистки обыграли испанок на чемпионате Европы

Женская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы. В матче четвёртого тура соревнований в группе D подопечные Вадима Панкова нанесли поражение команде Испании со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:22). Самой результативной в составе сборной России стала Ирина Королёва, принесшая команде 15 очков (включая 9 блоков). 12 очков набрала Наталия Гончарова.

Ранее сборная России одержала две победы в трёх партиях над командами Беларуси и Швейцарии, а также уступила сборной Германии (2:3). По итогам группового этапа по 4 команды из каждой шестёрки выходят в 1/8 финала.

Впервые в чемпионате Европы участвуют 24 команды и соревнования проходят сразу в четырёх странах. Сборная России групповой этап проводит в столице Словакии Братиславе.

Следующим соперником сборной России станет команда Словакии. Матч состоится завтра, 29 августа.

Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины, Братислава, Словакия

Группа D. Четвёртый тур

Россия – Испания – 3:0 (25:15, 25:19, 25:22).