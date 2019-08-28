«Чеховские медведи» в шестой раз выиграли Суперкубок России

Гандболисты «Чеховских медведей» в шестой раз подряд выиграли Суперкубок России. В матче за первый официальный трофей нового сезона «Чеховские медведи» обыграли соперников из московского «Спартака» со счётом 35:25.

Самым результативным игроком матча стал Сергей Марк Косоротов, забивший 8 мячей в ворота красно-белых. 6 раз в составе победителей отличился Дмитрий Санталов. По 4 гола на счету Александра Котова, Романа Остащенко (оба – «Чеховские медведи»), Алексея Фокина и Евгения Цахариаса (оба – «Спартак»).

Суперкубок России разыгрывается с 2014 года и каждый раз неизменно достаётся «Чеховским медведям».

Гандбол. Суперкубок России. Мужчины

«Чеховские медведи» (Московская область) – «Спартак» (Москва) – 35:25 (17:12).

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