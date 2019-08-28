Абросимов выиграл этап Мировой серии в плавании на открытой воде
Россиянин Кирилл Абросимов одержал победу на седьмом этапе Мировой серии по плаванию на открытой воде, который прошёл на Охридском озере в Северной Македонии.
27-летний россиянин, лидировавший на протяжении всего заплыва, преодолел 10 км за 2 часа 21,8 секунды. Вторым финишировал представитель Франции Аксель Реймонд. Бронзовым призёром стал итальянец Маттео Фурлан, выигравший касание у венгра Криштофа Рашовски.
Для Абросимова это первая в карьере победа на этапах Мировой серии. Россиянин является трёхкратным чемпионом Европы по плаванию на открытой воде на дистанциях 5 км и 10 км, серебряным призёром Универсиады на дистанции 10 км.
Следующий этап Мировой серии пройдет на Тайване 7 сентября.
Видео доступно в «Твиттере» FINA
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