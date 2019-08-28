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Сидорова выиграла соревнования «Бриллиантовой лиги» на вокзале Цюриха

Сидорова выиграла соревнования «Бриллиантовой лиги» на вокзале Цюриха
Другие / Лёгкая атлетика 0

Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в показательных соревнованиях по прыжкам с шестом в преддверии финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе (Швейцария). Вынесенный старт проходил на железнодорожном вокзале.

Лидер мирового сезона Сидорова стала единственной из участниц, кому покорилась планка на высоте 4,87 м. Россиянка, выступающая в нейтральном статусе, повторила рекорд «Бриллиантовой лиги», принадлежащий американке Сэнди Моррис.

Второе место заняла американка Кэти Нейджотт с результатом 4,82 м. Бронзовым призёром стала канадка Алиша Ньюмэн, преодолевшая ту же высоту, но за большее количество попыток.

Сидорова и Нейджотт попытались взять 4,92, но все три попытки спортсменок оказались неудачны.

Основные соревнования финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе состоятся 29 августа.

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