«Броненосец» одержал первую победу на ЧМ по парусному спорту в классе TP52

В Пуэрто Порталз на Майорке возобновились соревнования чемпионата мира по парусному спорту в классе ТР52 в рамках 52SuperSeries.
Судьи решили провести три гонки за день вместо привычных двух. «Броненосец» уже в первой гонке дня заставил обратить на себя внимание. На первом знаке команда была только седьмой, а на третьем – уже третьей. Команде немного не повезло на финише, буквально за минуту до пересечения линии ускорилась группа соперников на противоположном галсе и сразу пять коллективов вкатились в финишный створ. Экипаж Владимира Любомирова стал только шестым.
Во второй гонке команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга на знаке была первой. К сожалению, удержать лидерство не удалось – третий приход. В третьей гонке «Броненосец» вышел на знак седьмым. После первого подветренного отрезка «Броненосец» стал шестым. Решающей частью этой гонки стала вторая лавировка. Здесь сработал расчёт тактика Моргана Ларсона: на третьем огибании «Броненосец» лидировал с заметным отрывом. Экипажу Любомирова удалось удержать позицию и добиться первой победы в гонке нынешнего чемпионата мира.
«День действительно сложился непросто, ещё раз доказав, что лидировать не значит победить, ровно, как и неудачное начало гонки ещё не означает её провальное окончание. Потенциал команды наконец-то был реализован, мы поднялись в тройку и завтра будем бороться за медали. Это было задачей дня, и мы её успешно решили», — сказал Любомиров.
В общем зачёте «Броненосец» с седьмой позиции поднялся на третью. Лидирует немецкая команда Platoon, на втором месте Azzurra (Италия). Финальные гонки состоятся сегодня, 29 августа.
Видео доступно в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.
- 29 августа 2019
-
10:10
-
09:19
-
09:00
-
07:27
-
00:34
-
00:16
- 28 августа 2019
-
23:03
-
23:00
-
22:54
-
22:12
-
22:03
-
21:55
-
21:36
-
21:10
-
20:37
-
20:16
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:01
-
18:36
-
17:57
-
17:08
-
16:21
-
15:09
-
14:59
-
13:52
-
11:54
-
09:48
-
09:07
-
05:34
-
00:30
- 27 августа 2019
-
23:34
-
22:12
-
21:37