«Броненосец» одержал первую победу на ЧМ по парусному спорту в классе TP52

В Пуэрто Порталз на Майорке возобновились соревнования чемпионата мира по парусному спорту в классе ТР52 в рамках 52SuperSeries.

Судьи решили провести три гонки за день вместо привычных двух. «Броненосец» уже в первой гонке дня заставил обратить на себя внимание. На первом знаке команда была только седьмой, а на третьем – уже третьей. Команде немного не повезло на финише, буквально за минуту до пересечения линии ускорилась группа соперников на противоположном галсе и сразу пять коллективов вкатились в финишный створ. Экипаж Владимира Любомирова стал только шестым.

Во второй гонке команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга на знаке была первой. К сожалению, удержать лидерство не удалось – третий приход. В третьей гонке «Броненосец» вышел на знак седьмым. После первого подветренного отрезка «Броненосец» стал шестым. Решающей частью этой гонки стала вторая лавировка. Здесь сработал расчёт тактика Моргана Ларсона: на третьем огибании «Броненосец» лидировал с заметным отрывом. Экипажу Любомирова удалось удержать позицию и добиться первой победы в гонке нынешнего чемпионата мира.

«День действительно сложился непросто, ещё раз доказав, что лидировать не значит победить, ровно, как и неудачное начало гонки ещё не означает её провальное окончание. Потенциал команды наконец-то был реализован, мы поднялись в тройку и завтра будем бороться за медали. Это было задачей дня, и мы её успешно решили», — сказал Любомиров.

В общем зачёте «Броненосец» с седьмой позиции поднялся на третью. Лидирует немецкая команда Platoon, на втором месте Azzurra (Италия). Финальные гонки состоятся сегодня, 29 августа.

Видео доступно в аккаунте Saint Petersburg Yacht Club в YouTube.