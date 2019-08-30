Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее во время тренировки

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки, сообщает официальный сайт министерства спорта Красноярского края.
«В Красноярске умер участник заплыва через Берингов пролив, чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде, директор спортивно-оздоровительного центра холодового плавания „Мегаполюс“ Николай Петшак. Причиной смерти стал несчастный случай. Николай Леонардович утонул в Енисее во время занятия по плаванию», — говорится в сообщении.
Николай Петшак родился 7 мая 1955 года. Занимался холодовым плаванием более 40 лет. В 1994 году установил мировой рекорд по нахождению в холодной воде. В 2012 году стал чемпионом мира по плаванию в холодной воде. Николай участвовал во многих социальных проектах по пропаганде спорта в Красноярском крае, в эстафете олимпийского огня в 2013 году в Красноярске, в традиционном эстафетном заплыве в честь Дня государственного флага Российской Федерации в августе этого года.
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