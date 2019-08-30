Волейболистка Старцева — о победе над Словакией на ЧЕ: ещё рано праздновать

Связующая сборной России Евгения Старцева прокомментировала победу в матче с командой Словакии в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).

«Наконец-то всё сложилось как надо для нас. После предыдущего матча мы не были полностью удовлетворены из-за большого количества ошибок, но в этом матче всё получилось прекрасно. Но ещё рано праздновать. Теперь нужно готовиться к плей-офф», — приводит слова Старцевой официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Ранее сборная России одержала победы над командами Беларуси, Швейцарии и Испании, а также уступила немкам.

В 1/8 финала россиянки сыграют с командой Бельгии. Встреча состоится в Братиславе (Словакия) 1 сентября.