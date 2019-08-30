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Российские волейболистки сыграют с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы

Российские волейболистки сыграют с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы
Другие / Волейбол 0

Женская сборная России по волейболу сыграет с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы, который впервые проходит в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Подопечные Вадима Панкова, одержавшие 4 победы в 5 матчах, заняли второе место в группе D. Бельгийки стали третьими в группе B, также одержав 4 победы.

Матч Россия — Бельгия состоится в Братиславе (Словакия) 1 сентября.

Пары 1/8 финала
Россия – Бельгия.
Нидерланды — Греция.
Сербия — Румыния.
Германия — Словения.
Италия — Словакия.
Азербайджан — Болгария.
Турция — Хорватия.
Польша — Испания.

Групповой этап россиянки завершили разгромной победой над командой Словакии со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12). Чемпионат Европы завершится 8 сентября.

Российские волейболистки разгромили Словакию на чемпионате Европы
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