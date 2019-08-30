Российские волейболистки сыграют с Бельгией в 1/8 финала чемпионата Европы

Женская сборная России по волейболу сыграет с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы, который впервые проходит в четырёх странах — Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Подопечные Вадима Панкова, одержавшие 4 победы в 5 матчах, заняли второе место в группе D. Бельгийки стали третьими в группе B, также одержав 4 победы.

Матч Россия — Бельгия состоится в Братиславе (Словакия) 1 сентября.

Пары 1/8 финала

Россия – Бельгия.

Нидерланды — Греция.

Сербия — Румыния.

Германия — Словения.

Италия — Словакия.

Азербайджан — Болгария.

Турция — Хорватия.

Польша — Испания.

Групповой этап россиянки завершили разгромной победой над командой Словакии со счётом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12). Чемпионат Европы завершится 8 сентября.