«Моё сердце превратилось в пепел». Бейсболист Бивенс простился с женой и сыном

Бейсболист клуба минорной лиги США «Монтгомери Бисквитс» Блейк Бивенс опубликовал трогательное послание членам своей семьи, которых потерял несколько дней назад. Жена, годовалый сын и тёща спортсмена погибли после вооружённого нападения его шурина.
«Два дня назад моё сердце превратилось в пепел. Моя жизнь, какой я её знал, разрушена. Боль, которую испытываем я и моя семья, невыносима и не может быть выражена словами. Бросает в дрожь при одной мысли о будущем без них.
Эмили, моя дорогая, ты лучшая жена и мать, которую этот мир когда-либо видел. Ты сделала меня тем, кто я есть, и любила всеми моими недостатками. Ты привела в мир нашего драгоценного мальчика, сделав нашу семью полной…
Мой милый маленький мальчик, папа так тебя любит! Я не могу дышать без тебя здесь. Я наконец понял, что такое любовь, когда ты родился, и сделал бы для тебя всё, что угодно. После твоего рождения моя жизнь изменилась навсегда. Мечтаю снова встретиться с вами обоими на небесах…
Джоан, ты была лучшей тёщей, о которой можно только мечтать. Ты любила свою семью больше, чем кто-либо, и воспитала самую замечательную девушку в мире…
Благодарю бога за то, что подарил мне самую замечательную семью в мире!
Не знаю, что дальше будет со мной, но знаю, что у бога есть план, хотя мне он и не известен», — написал Бивенс на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фотографии ушедших из жизни близких.
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