«Кристалл» и «Спартак» сыграют в финале ЧР по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» и московский «Спартак» сыграют в финальном матче чемпионата России по пляжному футболу в Самаре. Это стало известно по завершении полуфинальных встреч.
В первом полуфинале «Кристалл» разгромил столичный «Локомотив» со счётом 7:2. Дубль в матче оформил Дмитрий Шишин, открывший счёт в этой встрече уже в первой атаке.
Во втором матче игрового дня «Спартак» нанёс поражением хозяевам песка, самарской команде «Крылья Советов» со счётом 5:3. У победителей хет-трик на счету Алексея Макарова, у хозяев площадки дважды отличился Артём Волошин.
Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье, 1 сентября.
Пляжный футбол. Чемпионат России. Суперфинал. Самара
«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 7:2 (3:0, 2:0, 2:2).
«Спартак» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара) – 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)
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