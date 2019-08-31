Кошелева: главная цель — Олимпиада в Токио в 2020 году

Чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, многократный победитель чемпионата и Кубка России российская волейболистка Татьяна Кошелева создала свой канал в YouTube. В первом выпуске Кошелева рассказала о себе.
«Первую значимую медаль выиграла в составе молодёжной сборной России – это было серебро чемпионата Европы и серебро молодёжного чемпионата мира. В моей карьере был человек, который поменял мою судьбу и привёл меня в волейбол, большой спорт, — это Ирина Александровна Беспалова, тренер нашей молодёжной сборной России. Когда никто не давал прогнозов на моё светлое будущее, она поверила в меня и изменила мою судьбу.
Главная цель для меня на ближайшее будущее – это, конечно же, Олимпиада в Токио в 2020 году», — сказала Кошелева.
С 2016 года Татьяна выступает за иностранные клубы. Играла в Турции, Бразилии, теперь будет выступать в Китае.
Цель канала волейболистки — показать спортивную жизнь, режим питания, досуг и разные страны, передать весь свой опыт.
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