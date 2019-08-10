Гамова: Кошелевой, судя по всему, не будет в сборной России в этом сезоне

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр, координатор женских юниорских сборных России Екатерина Гамова сообщила, что Татьяна Кошелева вряд ли примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт с 23 августа по 8 сентября.

«Кошелевой, судя по всему, не будет в команде в этом сезоне. И на чемпионате Европы выступит тот состав, который принимал участие в олимпийском отборе. Этот костяк нас и представит в сентябре на континентальном первенстве. Будем надеяться, что он покажет те же качество игры и характер, которые помогли ему одержать волевую победу над Кореей в последнем матче», — приводят слова Гамовой «Известия».

Ранее женская сборная России по волейболу завоевала путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.