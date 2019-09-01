Единственная призёрка зимней Олимпиады в истории Испании Очоа пропала без вести

Национальная полиция Испании объявила об исчезновении обладательницы бронзовой медали Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в горнолыжном слаломе Бланки Фернандес Очоа, сообщает El Pais.

В полицию обратились родственники бывшей спортсменки. Они сообщили, что в последний раз её видели 23 августа за рулем автомобиля в окрестностях Мадрида, где она проживает. Заявление подала Оливия Фреснеда – дочь Фернандес Очоа. Позже расследование взяла под свой контроль Национальная полиция.

Сообщается, что Очоа покинула дом без мобильного телефона. Транзакций по её банковским картам с 23 августа не совершалось.

Очоа — единственная женщина в истории Испании, которой удалось завоевать медаль зимней Олимпиады. У мужчин аналогичное достижение принадлежит её старшему брату Франсиско Фернандесу. Он выиграл золото в слаломе в 1972 году на Олимпиаде в Саппоро.