Гандболистки ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы над «Звездой»

Четырьмя матчами стартовал чемпионат России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
Созданный минувшим летом столичный ЦСКА начал выступление в национальном первенстве с домашней победы над звенигородской «Звездой» со счётом 22:14. Самым результативным игроком матча стала Ольга Горшенина, забившая 6 мячей.
«Ростов-Дон» начал защиту титула с гостевой победы над командой «Уфа-Алиса» — 44:18. В составе ростовского клуба 6 раз отличилась Кристина Кожокарь.
«Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Астраханочке» — 30:27. У хозяек 10 мячей забила Диана Голуб, 7 – Ярослава Фролова.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
ЦСКА (Москва) – «Звезда» (Звенигород) – 22:14 (10:6).
«Уфа-Алиса» — «Ростов-Дон» — 18:44 (9:25).
«АГУ-Адыиф» (Майкоп) — «Ставрополье» — 30:36 (18:19).
«Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» — 30:27 (14:13).
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