Гандболистки ЦСКА стартовали в чемпионате России с победы над «Звездой»

Четырьмя матчами стартовал чемпионат России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Созданный минувшим летом столичный ЦСКА начал выступление в национальном первенстве с домашней победы над звенигородской «Звездой» со счётом 22:14. Самым результативным игроком матча стала Ольга Горшенина, забившая 6 мячей.

«Ростов-Дон» начал защиту титула с гостевой победы над командой «Уфа-Алиса» — 44:18. В составе ростовского клуба 6 раз отличилась Кристина Кожокарь.

«Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Астраханочке» — 30:27. У хозяек 10 мячей забила Диана Голуб, 7 – Ярослава Фролова.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

ЦСКА (Москва) – «Звезда» (Звенигород) – 22:14 (10:6).

«Уфа-Алиса» — «Ростов-Дон» — 18:44 (9:25).

«АГУ-Адыиф» (Майкоп) — «Ставрополье» — 30:36 (18:19).

«Кубань» (Краснодар) — «Астраханочка» — 30:27 (14:13).