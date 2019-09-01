Соколова стала второй в прыжках в длину на этапе Мирового вызова в Берлине
Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года, победительница Европейских игр – 2019 россиянка Елена Соколова стала серебряным призёром соревнований по прыжкам в длину на этапе Мирового вызова в Берлине (Германия).
Победу одержала хозяйка соревнований Малайка Михамбо из Германии с прыжком на 6,99 м. Соколова стала второй с результатом 6,65 м.
Всего 2 см уступила россиянке белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова — 6,63 м.
Соколова выступала в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.
Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Берлин, Германия
Женщины. Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 6,99.
2. Елена Соколова (Россия) – 6,65.
3. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,63.
- 1 сентября 2019
-
21:46
-
21:23
-
21:06
-
20:21
-
19:57
-
19:33
-
18:55
-
18:32
-
17:58
-
16:47
-
16:15
-
15:07
-
14:55
-
14:40
-
13:07
-
12:53
-
10:59
-
09:01
-
00:45
-
00:14
- 31 августа 2019
-
23:43
-
23:07
-
22:51
-
22:30
-
21:52
-
21:36
-
20:57
-
20:14
-
19:20
-
19:00
-
18:28
-
18:16
-
17:42
-
14:46
-
14:44
Партнерский контент