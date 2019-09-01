Соколова стала второй в прыжках в длину на этапе Мирового вызова в Берлине

Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года, победительница Европейских игр – 2019 россиянка Елена Соколова стала серебряным призёром соревнований по прыжкам в длину на этапе Мирового вызова в Берлине (Германия).

Победу одержала хозяйка соревнований Малайка Михамбо из Германии с прыжком на 6,99 м. Соколова стала второй с результатом 6,65 м.

Всего 2 см уступила россиянке белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова — 6,63 м.

Соколова выступала в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.

Лёгкая атлетика. Этап Мирового вызова. Берлин, Германия

Женщины. Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 6,99.

2. Елена Соколова (Россия) – 6,65.

3. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,63.