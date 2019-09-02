Чемпион России по волейболу «Кузбасс» сменил логотип

Чемпион России по волейболу среди мужских команд кемеровский «Кузбасс» представил новый логотип, на котором изображен медведь – символ силы, выносливости и защиты. Новый логотип будет использоваться на форме, атрибутике, а также в информационной деятельности волейбольного клуба «Кузбасс», начиная с сезона-2019/20.

«Ребрендинг планировался давно, и в сезон 2019/2020 мы входим с новым логотипом. Медведь — символ Сибири, силы и уверенности», — приводит слова исполнительного директора «Кузбасса» Сергей Ломако пресс-служба команды.

Также сообщается, что в форме и символике кемеровского клуба в новом сезоне акцент будет сделан на тёмно-синий, оранжевый и серый цвета, которые применены в логотипе.

Видео доступно в «Твиттере» волейбольного клуба «Кузбасс».