Чемпион России по волейболу «Кузбасс» сменил логотип

Чемпион России по волейболу среди мужских команд кемеровский «Кузбасс» представил новый логотип, на котором изображен медведь – символ силы, выносливости и защиты. Новый логотип будет использоваться на форме, атрибутике, а также в информационной деятельности волейбольного клуба «Кузбасс», начиная с сезона-2019/20.
«Ребрендинг планировался давно, и в сезон 2019/2020 мы входим с новым логотипом. Медведь — символ Сибири, силы и уверенности», — приводит слова исполнительного директора «Кузбасса» Сергей Ломако пресс-служба команды.
Также сообщается, что в форме и символике кемеровского клуба в новом сезоне акцент будет сделан на тёмно-синий, оранжевый и серый цвета, которые применены в логотипе.
Видео доступно в «Твиттере» волейбольного клуба «Кузбасс».
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