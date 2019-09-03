Тренер российских лыжников: олимпийским чемпионом не станешь, если ты тупой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о важности интеллекта для достижения успеха в спорте.

«Миф о том, что профессиональные спортсмены тупые, какое-то время назад был близок к истине. Сейчас – не так. Взять любого из элиты: олимпийского чемпиона, чемпиона мира – все они в достаточной степени интеллектуалы.



Почему? Раньше было как: тренеры – на первом месте, спортсмены – их солдаты. А солдату думать не положено, ему надо приказы исполнять. Теперь же система подготовки дрейфует в сторону спортсмена с правом голоса: уже допускается, что у него может быть оценка тренировочного плана. И вот здесь-то ему нужно поработать головой.



Олимпийским чемпионом не станешь, если ты тупой. Саша Легков говорит: «Готовился бы более грамотно, раньше бы всего достиг». Тут дело даже не в методике подготовки, а именно в самосознании. Как ты восстанавливаешься после тренировки, что ешь и пьёшь, что делаешь в межсезонье – куда, например, едешь в отпуск. В спорте высших достижений всё имеет значение, выигрывают мелочи, а в лыжном спорте – мельчайшие мелочи», — цитирует Сорина Sports.ru.