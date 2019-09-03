Медведев пообещал выделять серьёзные средства на спорт высоких достижений

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие годы в России будут выделяться значительные бюджетные средства на развитие спорта высоких достижений, в то время как в стране будут проходить крупные международные спортивные мероприятия.
«Следующая тема — это физкультура и спорт, которую мы развиваем в рамках национального проекта «Демография». Есть у нас специальная государственная программа. Отмечу, что нам предстоят значительные расходы и на спорт высоких достижений. В ближайшие годы в России пройдут очередные крупные международные соревнования. Это матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года и чемпионат мира по волейболу в 2022 году.
Кроме того, мы начнём подготовку к ещё одному важному событию: это 32-я Всемирная летняя универсиада, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году. Это у нас, так сказать, третий подход к снаряду, и, в общем и целом, у нас два предыдущих раза получились весьма и весьма неплохими», — цитирует Медведева РИА «Новости».
Председатель правительства отметил, что яркие выступления профессионалов всегда являются стимулом для развития массового спорта.
«Поэтому продолжим выделять средства на строительство и реконструкцию стадионов, спортплощадок, в том числе на селе, физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов. В целом нужно создавать условия, чтобы люди активно занимались спортом и с ранних лет вели здоровый образ жизни», — добавил он.
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