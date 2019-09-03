IAAF признала рекорд Европы от норвежца Вархольма лучшим моментом месяца

Международная федерация лёгкой атлетики (IAAF) подвела итоги голосования за лучший момент августа. Победу ожидаемо одержал норвежский бегун Карстен Вархольм. Об этом сообщает пресс-служба IAAF.



Лидер мирового сезона и чемпион мира 2017 года в Лондоне (Великобритания) в беге на 400 м с барьерами одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе (Швейцария), преодолев дистанцию за 46,92 секунды. Этот результат стал вторым в истории бега на 400 м с барьерами. Лидерство с 1992 года сохраняет американец Кевин Янг – 46,78 секунды. Вархольм также побил собственный рекорд Европы (47,12), установленный в нынешнем году.



Стоит отметить, что американец Рай Бенджамин, занявший второе место отстал от победителя всего на 0,06 секунды. Его результат – 46,98 секунды – стал третьим в истории мирового бега на 400 м с барьерами. Теперь из 47 секунд в истории этой дисциплины выбегали только Янг, Вархольм и Бенджамин.



Второй результат в истории от Вархольма — в обзоре этапа «Бриллиантовой лиги»