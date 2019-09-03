Российские пятиборцы – бронзовые призёры чемпионата мира в Будапеште

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по современному пятиборью. В мужской эстафете сборная России завоевала бронзовые медали.
Национальную команду представляли олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Александр Лесун и Данил Калимуллин. Россияне за выступления набрали 1475 очков. Лучший результат Лесун и Калимуллин показали в фехтовании, заняв второе место. На четвёртой позиции россияне завершили соревнования в конкуре. В других дисциплинах результаты оказались слабее, что и не позволило бороться за победу. В плавании россияне заняли 10-ю позицию, в «комбайне» (бег и стрельба) – 11-ю.
Обладателями золотых медалей стали представители Германии (1506 очков). Серебряные награды достались сборной Южной Кореи (1482). В мужской эстафете приняли участие 19 команд.
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