Американский бегун Гэтлин избежал серьёзной травмы и может поехать на ЧМ в Дохе

Олимпийский чемпион 2004 года, четырёхкратный чемпион мира американский спринтер Джастин Гэтлин сохраняет шансы выступить на мировом первенстве в Дохе (Катар), несмотря на травму, полученную на турнире в Загребе (Хорватия).
По информации Reuters, спортсмен прошёл медицинское обследование, которое не выявило у него травмы подколенного сухожилия. Американец сможет приступить к тренировкам через неделю.
Гэтлин почувствовал боль в подколенном сухожилии во время стометровки на мемориале имени Бориса Ханжековича — турнире серии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) World Challenge. Несмотря на неприятные ощущения, бегун сумел финишировать и занять четвёртое место.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября.
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