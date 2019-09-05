Йохауг — о командной тактике: несправедливо, что нас с Эстберг стали упрекать

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг призналась, что была неприятно удивлена, когда её и Ингвильд Флугстад Эстберг раскритиковали за командную тактику в финале Кубка мира. На финише гонки преследования Эстберг пропустила вперёд Йохауг, что позволило Терезе занять третье место в общем зачёте.



«В мужских гонках кто-то из команды вырывается вперёд, чтобы измотать соперников, а затем лучший спринтер вырывается вперёд. Также они могут притормаживать основную группу. Было немало случаев, когда в команде всё делалось для того, чтобы иностранцы набрали как можно меньше очков.

Несправедливо, что нас стали упрекать, учитывая, как спокойно все реагируют, если определённые люди делают то же самое. Наверное, это вызвало обсуждение, потому что раньше в женских гонках тактики было не так много", — приводит слова Йохауг Dagbladet.