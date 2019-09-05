Мольбы тренера не помогли России победить Беларусь в Евролиге. Видео всех голов
Мужская сборная России по пляжному футболу с поражения стартовала в Суперфинале Евролиги-2019, который проходит в Португалии. Подопечные Михаила Лихачёва в серии пенальти уступила команде Беларуси со счётом 4:4 (пен. 1:2).
У россиян голы на свой счёт записали Фёдор Земсков, Кирилл Романов и дважды — Алексей Макаров. В составе сборной Беларуси отличились Валерий Макаревич, Юрий Петровский, Денис Самсонов и Илья Савич. Артур Папоротный и Юрий Крашенинников не смогли реализовать пенальти в послематчевой серии, несмотря на мольбы главного тренера Михаила Лихачёва.
Видео всех голов матча Россия — Беларусь можно посмотреть на YouTube-канале BSRussia.
Следующим соперником российской сборной в Суперфинале Евролиги станет команда Испании.
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