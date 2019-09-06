Исинбаева заявила, что может быть страшнее 10 км пробежки

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева пожаловалась на большое количество одежды в гардеробе.

«А я представить не могла, что у меня столько вещей, которые не ношу и о которых уже не помню! Как же я рада, что есть люди, которые меня спасают в этом вопросе… Мои родные, близкие теперь одеты по моде и по спорту. Я ещё до главного гардероба не дошла!

Да, перенасыщенность вещами и вечное зомбирование «купи», играют злую шутку… После того как освобожусь от ненужного, только обдуманные и самые необходимые покупки буду делать…

Пожелайте мне терпения! Лучше 10 км пробежать, чем уборка в гардеробе", — написала Исинбаева в «Инстаграме».

Исинбаева за карьеру установила 28 мировых рекордов. 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне Елена впервые в истории женских прыжков с шестом взяла высоту 5 м.

В августе 2016 года она была избрана в члены Международного олимпийского комитета.

Запись доступна на странице Исинбаевой в «Инстаграме».