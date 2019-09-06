Семьянова выиграла ЧЕ в трапе и завоевала лицензию на Олимпиаду-2020

Россиянка Дарья Семьянова завоевала золотую медаль в трапе на чемпионате Европы по стендовой стрельбе, который проходит в Лонато (Италия). В финале Семьянова была точнее итальянки Джессики Росси – 45:44. Бронзовым призёром стала Алессандра Перилли из Сан-Марино.

Благодаря победе на чемпионате Европы Семьянова завоевала олимпийскую лицензию на Игры-2020.

Ещё одну медаль континентального первенства сборной России принесли юниорки Полина Князева, Полина Бойко и Татьяна Саранская, ставшие серебряными призёрами в команде.

Стендовая стрельба. Чемпионат Европы. Лонато, Италия

Трап. Женщины. Личное первенство

1. Дарья Семьянова (Россия) – 45.

2. Джессика Росси (Италия) – 44.

3. Алессандра Перилли (Сан-Марино) – 36.

Юниорки. Команды

1. Италия – 322.

2. Россия – 314.

3. Великобритания – 305.