Мужская сборная России по хоккею на траве сыграет в квалификации Олимпийских игр

Мужская команда России по хоккею на траве примет участие в олимпийских квалификационных матчах. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Никита Юкляевских.
Сборная России числилась в резервном списке команд, претендующих на участие в олимпийской квалификации, и получила возможность сыграть в матчах после отказа одной из сборных.
«Мы подтвердили участие мужской сборной России в олимпийских квалификационных матчах. Конечно, нам предстоят встречи с серьёзным соперником при любом итоге жеребьёвки, но, так или иначе, теоретические шансы на попадание на Олимпиаду-2020 ещё остаются», — цитирует Юкляевских пресс-служба ФХТР.
Жеребьёвка пар олимпийских квалификационных матчей состоится 9 сентября. Игры пройдут с 25 октября по 3 ноября.
- 7 сентября 2019
-
15:57
-
14:47
-
14:28
-
13:52
-
11:40
-
10:58
-
10:36
-
09:12
-
00:13
- 6 сентября 2019
-
23:59
-
23:39
-
23:25
-
22:59
-
22:44
-
22:32
-
22:15
-
21:34
-
21:06
-
20:54
-
20:06
-
19:48
-
19:19
-
18:57
-
18:40
-
18:14
-
17:24
-
16:41
-
16:14
-
15:47
-
15:37
-
14:58
-
14:13
-
13:26
-
11:51
-
11:39