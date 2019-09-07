Мужская сборная России по хоккею на траве сыграет в квалификации Олимпийских игр

Мужская команда России по хоккею на траве примет участие в олимпийских квалификационных матчах. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации хоккея на траве России (ФХТР) Никита Юкляевских.

Сборная России числилась в резервном списке команд, претендующих на участие в олимпийской квалификации, и получила возможность сыграть в матчах после отказа одной из сборных.

«Мы подтвердили участие мужской сборной России в олимпийских квалификационных матчах. Конечно, нам предстоят встречи с серьёзным соперником при любом итоге жеребьёвки, но, так или иначе, теоретические шансы на попадание на Олимпиаду-2020 ещё остаются», — цитирует Юкляевских пресс-служба ФХТР.

Жеребьёвка пар олимпийских квалификационных матчей состоится 9 сентября. Игры пройдут с 25 октября по 3 ноября.