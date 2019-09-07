Сборная России по регби проиграла «Коннахту» перед Кубком мира

Сборная России по регби проиграла ирландскому клубу «Коннахт» в товарищеском матче, который прошёл в Москве, со счётом 14:42.

«Коннахт» является одним из четырёх профессиональных клубов Ирландии, он основан в 1885 году, выступает в Pro14 и Кубке европейских чемпионов.

Этот матч стал последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира, который пройдёт в Токио. Ранее россияне потерпели неудачи во встречах с командами «Джерси» (22:35) и Италии (15:85).

В стартовом матче Кубка мира российские регбисты 20 сентября сыграют с командой Японии. Также сборная России встретится на групповом этапе с командами Ирландии, Самоа и Шотландии.

Регби. Мужчины. Товарищеский матч

Россия — «Коннахт» (Ирландия) — 14:42 (7:14, 7:28)