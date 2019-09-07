Сборная России по регби проиграла «Коннахту» перед Кубком мира
Сборная России по регби проиграла ирландскому клубу «Коннахт» в товарищеском матче, который прошёл в Москве, со счётом 14:42.
«Коннахт» является одним из четырёх профессиональных клубов Ирландии, он основан в 1885 году, выступает в Pro14 и Кубке европейских чемпионов.
Этот матч стал последним в рамках подготовки сборной России к Кубку мира, который пройдёт в Токио. Ранее россияне потерпели неудачи во встречах с командами «Джерси» (22:35) и Италии (15:85).
В стартовом матче Кубка мира российские регбисты 20 сентября сыграют с командой Японии. Также сборная России встретится на групповом этапе с командами Ирландии, Самоа и Шотландии.
Регби. Мужчины. Товарищеский матч
Россия — «Коннахт» (Ирландия) — 14:42 (7:14, 7:28)
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