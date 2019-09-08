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Российские скалолазы завоевали три медали ЧЕ в боулдеринге

Российские скалолазы завоевали три медали ЧЕ в боулдеринге
Другие / Прочие виды спорта 0

В Закопане (Польша) прошли финалы чемпионата Европы по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг».

В мужском турнире на пьедестал почёта поднялись сразу два россиянина: Сергей Скородумов завоевал серебро, а Вадим Тимонов – бронзу. Российские спортсмены показали одинаковые результаты, но Скородумов оказался выше в протоколе, благодаря лучшему результату в полуфинале. Чемпионом Европы стал Микаэль Мавем из Франции.

Бронзовую медаль в женском финале завоевала Ирина Кузьменко. Словенки Уршка Репушик и Вита Лукан обогнали россиянку только за счёт меньшего количества попыток на заключительной трассе.

Скалолазание. Чемпионат Европы. Закопане, Польша
Боулдеринг. Финал
Мужчины

1. Микаэль Мавем (Франция)
2. Сергей Скородумов (Россия)
3. Вадим Тимонов (Россия)

Женщины

1. Уршка Репушик (Словения)
2. Вита Лукан (Словения)
3. Ирина Кузьменко (Россия)

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