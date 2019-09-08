Гимнастка Солдатова потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова снялась с финального этапа Кубка вызова в Португалии после того, как потеряла сознание после одного из упражнений, сообщила личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

«Саша сказала, что на этом турнире она закончила выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у неё потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление.

Решение о том, сможет ли Саша восстановиться к чемпионату мира, должна принять Ирина Александровна Винер-Усманова, Саша старается и делает всё возможное, а решать будет главный тренер. А о том, что Солдатова собирается завершить карьеру, речи не идёт", — приводит слова Дьяченко ТАСС.

Финальный этап Кубка вызова по художественной гимнастике проходит в Портимане (Португалия) с 6 по 8 сентября. Накануне Солдатова стала победительницей соревнований в индивидуальном многоборье.

Чемпионат мира пройдёт в Баку (Азербайджан) с 12 по 22 сентября. Солдатова вошла в состав сборной России.