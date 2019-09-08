Россия уступила Португалии в драматичном финале Евролиги. Видео всех голов
Победой сборной Португалии по пляжному футболу завершился в Фигейра-да-Фош розыгрыш Евролиги-2019. В решающем матче Суперфинала сборная России уступила хозяевам песка из Португалии со счётом 2:4.
Первый период завершился победой российской команды со счётом 2:0 — Фёдор Земсков отличился с игры, а Алексей Макаров забил со стандарта. Однако больше в этом матче россиянам забить не удалось. Голы Лео Мартинса, Руи Коимбры, Бельшиора и Бернардо Мартинса принесли Португалии победу.
Сборная Португалии в шестой раз стала победителем Евролиги по пляжному футболу. Россия в 12-й раз завершила турнир с медалями.
Бронзовым призёром стала команда Испании, выигравшая в матче за третье место у Италии – 4:1.
Видео доступно на YouTube-канале BSRussia.
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