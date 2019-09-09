Атлетов Беларуси обязали возвращать деньги за подготовку при смене гражданства

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта», сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Указом закреплена обязанность спортсменов компенсировать расходы на их подготовку в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях или выступления за национальные и сборные команды иностранных государств. Наниматели членов национальных и сборных команд теперь обязаны освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия.

Республиканский научно-практический центр спорта наделен полномочиями по централизованному приобретению лекарственных средств, лечебного питания и медицинских изделий для спортсменов национальных и сборных команд.