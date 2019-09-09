Атлетов Беларуси обязали возвращать деньги за подготовку при смене гражданства

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О национальных и сборных командах Республики Беларусь по видам спорта», сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Указом закреплена обязанность спортсменов компенсировать расходы на их подготовку в случае систематического нарушения обязанностей по участию в спортивных соревнованиях или выступления за национальные и сборные команды иностранных государств. Наниматели членов национальных и сборных команд теперь обязаны освобождать их от работы с сохранением заработной платы на период вызова на спортивные мероприятия.
Республиканский научно-практический центр спорта наделен полномочиями по централизованному приобретению лекарственных средств, лечебного питания и медицинских изделий для спортсменов национальных и сборных команд.
- 9 сентября 2019
-
22:27
-
21:37
-
21:12
-
20:43
-
20:30
-
19:51
-
19:28
-
18:59
-
18:32
-
18:24
-
17:50
-
17:30
-
17:28
-
16:44
-
14:50
-
13:47
-
12:52
-
10:27
-
10:21
-
09:44
-
00:33
-
00:13
- 8 сентября 2019
-
22:49
-
22:32
-
21:12
-
21:03
-
20:39
-
20:20
-
19:57
-
19:35
-
19:06
-
18:54
-
17:39
-
16:56
-
16:14