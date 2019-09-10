Волейболист сборной Бразилии сдал положительный допинг-тест

Доигровщик «Крузейро» и сборной Бразилии по волейболу Родриго Леан (или Родригиньо) сдал положительный допинг-тест на Панамериканских играх в Лиме, сообщает Estadao. Допинг попал в организм 23-летнего игрока через пищевые добавки, которые он использовал, не сообщив об этом медицинскому штабу сборной Бразилии.
«Крузейро» подтвердил информацию. «Клуб очень сожалеет о том, что впервые произошло с одним из наших игроков. Мы верим в честность Родригиньо, его хороший характер. Верим, что всё прояснится. Клуб следит за делом и окажет полную поддержку своему игроку», — говорится в заявление клуба.
Доигровщик временно отстранён на 30 дней от тренировок и матчей. Окончательное решение будет вынесено позднее.
В августе на Панамериканских играх Родригиньо в составе сборной Бразилии завоевал бронзу.
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