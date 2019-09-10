Президент ФСПР: результаты олимпийского чемпиона Лесуна беспредельно плохие

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов отметил, что олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио Александр Лесун может покинуть этот вид спорта, если продолжит показывать столь низкие результаты, как в нынешнем сезоне.



«Могу сказать, что олимпийский чемпион Лесун не может давать такие результаты, которые мы видим. Это беспредельно плохие результаты. Основная вина за это лежит на личном тренере Хапланове, который, на мой взгляд, почти не контролирует ситуацию. Поэтому Лесун будет работать далее в соответствии с единым планом. Сумеет он показать своё мастерство — молодец. Не сумеет — будет заниматься чем-то другим, а не пятиборьем», — приводит слова Аминова «Р-Спорт».



Россияне на чемпионате мира в Будапеште не попали в число призёров личных соревнований. Лесун выступил в эстафете и выиграл бронзу вместе с Данилом Калимуллиным.

Российские пятиборцы – бронзовые призёры чемпионата мира в Будапеште