Карякин, Непомнящий и Грищук выиграли первые партии на старте КМ по шахматам

Российские гроссмейстеры Сергей Карякин, Ян Непомнящий и Александр Грищук выиграли свои первые партии на старте Кубка мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске.



В первых партиях первого раунда все россияне играли чёрными фигурами. Карякин победил индонезийца Сусанто Мегаранто. Непомнящий оказался сильнее монгольского шахматиста Сугара Ган-Эрдене. Грищук смог переиграть литовца Паулюса Пултиневичюса.

В других партиях китаец Дин Лижэнь чёрными оказался сильнее представителя Папуа — Новой Гвинеи Шона Пресса. Голландец Аниш Гири белыми переиграл шахматиста из Бангладеша Мухаммеда Фахада Рахмана. Француз Максим Вашье-Лаграв чёрными победил нигерийца Даниэля Анвули. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров чёрными смог переиграть Фи Антенаина Ракотомахаро из Мадагаскара. Американец Уэсли Со белыми одержал победу над костариканцем Серхио Дураном Вегой. Китаец Юй Янъи белыми переиграл иранца Эхсана Гаема Магами.

Вторые партии первого раунда пройдут завтра, 11 сентября.