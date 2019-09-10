Бывший российский велогонщик может получить в Бельгии до шести месяцев тюрьмы

Бывших профессиональных велогонщиков россиянина Александра Колобнева и представителя Казахстана Александра Винокурова могут признать виновными по коррупционному делу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до полугода.
Как сообщает HLN, велогонщикам предъявляют обвинения в сговоре во время одной из гонок. В частности, Винокуров якобы заплатил Колобневу € 150 тыс. за то, чтобы соперник поддался ему на финише гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» в 2010 году. Оба ранее неоднократно опровергали слухи о договорном характере гонки.
Помимо тюремного срока гособвинение потребовало оштрафовать Винокурова на € 100 тыс., Колобнева — на € 50 тыс., а также конфисковать € 150 тыс. с его банковского счёта.
Колобнев, являющийся бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, объявил о завершении карьеры в январе 2017 года. Винокуров сейчас работает на посту генерального менеджера велокоманды «Астана».
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