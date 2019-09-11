Ходок Бакулин не нашёл денег для подачи апелляции на 8-летнюю дисквалификацию

Бывший чемпион мира по спортивной ходьбе Сергей Бакулин рассказал, что не сумел найти деньги, необходимые для подачи апелляции на решение IAAF дисквалифицировать его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. 32-летний спортсмен был наказан на основании данных паспорта крови, в котором были обнаружены абнормальные показатели.

«Финансовых возможностей оспорить дисквалификацию мы не нашли, для меня эта сумма является неподъёмной, особенно сейчас, поскольку принятое решение в финансовом плане сильно тяготит.

Основным доводом для дисквалификации стало то, что я раньше тренировался в группе Виктора Чегина, и то, что после первой дисквалификации я не подавал апелляцию, хотя тогда у меня просто не было для этого возможности. Но больше всего меня шокировало то, что представленные ими данные основаны на изучении в схожих условиях тренировок футболистов. Но раз нет других данных, то давайте изучать, а не обвинять голословно.

В моих пробах крови и мочи запрещённых препаратов обнаружено не было, при этом они не могут объяснить причину скачка в биологическом паспорте. Наука — это книга испытанных рецептов, а они принимают решение без необходимых исследований, заявляя, что без запрещённого метода или препарата такой скачок невозможен. И это притом что он был небольшим.

Моё дело — это звено одной цепи, всё направлено на то, чтобы убрать нашу сборную с Олимпийских игр 2020 года или максимально её ослабить. На это всё и рассчитано, ведь всё делается под копирку. Как можно дисквалифицировать человека с формулировкой «Подозрение в нарушении антидопинговых правил»? – приводит слова Бакулина ТАСС.