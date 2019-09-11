Команды Ерёмина и Стукальского поспорят за путёвку на ЧМ по кёрлингу
Две команды во главе со скипами Александром Ерёминым и Алексеем Стукальским оспорят право выступить на чемпионате мира по кёрлингу среди смешанных команд. Отборочные соревнования пройдут с 13 по 16 сентября в Новогорске, сообщается на официальном сайте Федерации керлинга России (ФКР).
Команда Ерёмина состоит из пар сборной России в дисциплине «смешанные пары». В неё вошли Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова. Их соперники — чемпионы России среди смешанных команд 2019 года, команда Стукальского из Санкт-Петербурга: Мария Ермейчук, Олег Красиков и Анастасия Халанская.
По регламенту турнира команды сыграют серию игр до четырёх побед.
Чемпионат мира по керлингу в миксте пройдет 12-19 октября в Абердине (Шотландия).
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