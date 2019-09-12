Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы над Турцией

Мужская сборная России с победы начала чемпионат Европы по волейболу. Подопечные Туомаса Саммельвуо в первом матче группы С в четырёх партиях обыграли команду Турции со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).
Помимо Турции соперниками сборной России на предварительном этапе станут команды Словении, Финляндии, Северной Македонии и Белоруссии.
Следующий матч россияне проведут с командой Беларуси. Встреча состоится завтра, 13 сентября. Начало — в 21:30 мск.
Чемпионат Европы по волейболу в 2019 году проводится в четырёх странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. В турнире принимают участие 24 национальные команды, разбитые на 4 группы.
В плей-офф соревнований выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Финальный матч первенства состоится 29 сентября в Париже.
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