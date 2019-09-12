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Карякин: несправедливо, когда футболист сидит на лавке и получает миллионы

Карякин: несправедливо, когда футболист сидит на лавке и получает миллионы
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что заработная плата некоторых футболистов и хоккеистов слишком превосходит доходы топовых шахматистов. По его мнению, это иногда несправедливо.

«Одно дело, когда большие зарплаты у именитых футболистов, звёзд, приносящих пользу команде. Совсем другое, когда человек сидит на лавке, выходит в одной-двух играх за сезон и получает миллионы. Вот это несправедливо. Шахматы вообще в этом плане отстают от многих видов спорта», — приводит слова Карякина официальный сайт Кубка мира.

Напомним, Кубок мира 2019 года проходит в Ханты-Мансийске и завершится 4 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 1,6 млн. Финалисты попадут на турнир претендентов 2020 года.

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