Воробьёва и Букина вошли в состав сборной России по борьбе на чемпионат мира

Тренерский штаб женской сборной России по борьбе назвал состав на предолимпийский чемпионат мира, который будет проходить с 14 по 22 сентября в Нур-Султане.

«В некоторых категориях есть неожиданности. Так, в категории до 50 кг выступит второй номер веса до 53 кг Екатерина Полещук. Кроме того, на ковёр выйдут оба лидера тяжёлого веса Наталья Воробьёва и Екатерина Букина. Их развели по разным категориям: Воробьёва будет бороться в 72 кг (именно в этом весе она стала олимпийской чемпионкой в 2012 году), а Букина — в 76 кг. Стоит отметить также выступление Инны Тражуковой в весовой категории до 65 кг», — сообщает сайт Федерации спортивной борьбы России.



Женская борьба. Чемпионат мира — 2019. Нур-Султан, Казахстан

Состав сборной России

До 50 кг. Екатерина Полещук

До 53 кг. Стальвира Оршуш

До 55 кг. Ольга Хорошавцева

До 57 кг. Марина Симонян

До 59 кг. Любовь Овчарова

До 62 кг. Мария Кузнецова

До 65 кг. Инна Тражукова

До 68 кг. Ханум Велиева

До 72 кг. Наталья Воробьёва

До 76 кг. Екатерина Букина