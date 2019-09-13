Мамиашвили: Красноярск успешно проведёт ЧМ-2022 по спортивной борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал информацию о том, что Красноярск в 2022 году примет чемпионат мира по спортивной борьбе. По его мнению, город обладает богатым опытом успешного проведения крупных международных соревнований.

«В Красноярске колоссальная история борьбы — одно имя Ивана Ярыгина о многом говорит. Там многие годы проходит турнир, работает всемирно известная академия борьбы под руководством Дмитрия Миндиашвили, воспитанником которой является трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев.

Сегодня спортсмены из Красноярска входят в национальную сборную. Плюс ко всему проведён целый комплекс крупнейших мероприятий — от ярыгинского турнира до зимней Универсиады, это тоже повлияло. Нет сомнений в прекрасном проведении этого чемпионата", — цитирует Мамиашвили ТАСС.