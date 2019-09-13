Карякин победил Севяна в первой партии 2-го круга Кубка мира в Ханты-Мансийске

Три российских шахматиста выиграли первые партии второго раунда Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске. Сергей Карякин белыми фигурами переиграл американца Самуэля Севяна, Евгений Томашевский чёрными победил индийца Читамбарама Аравинда, Владислав Артемьев взял верх над Иваном Чепариновым из Грузии.

Также отметим, что россиянин Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с соотечественником Александром Предке, Пётр Свидлер – с Андреем Есипенко. Александр Грищук разошёлся миром с голландцем Бенджамином Боком, Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с казахстанским шахматистом Ринатом Джумабаевым, Даниил Дубов — с иранцем Алирезой Фируджей.

Американец Уэсли Со чёрными разошёлся миром с россиянином Антоном Демченко. Никита Витюгов чёрными свёл к ничьей матч с немцем Никласом Хушенбетом. Эрнесто Инаркиев белыми — с китайцем Сюй Сянъюем, Дмитрий Яковенко чёрными — с британцем Гавейном Джонсом, Кирилл Алексеенко белыми — с норвежцем Юханом-Себастьяном Кристиансеном. Голландец Аниш Гири чёрными сыграл вничью с россиянином Евгением Наером. Владимир Федосеев чёрными уступил индийцу Пентале Харикришне.

Вторые партии второго раунда пройдут завтра, 14 сентября.