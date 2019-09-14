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Стали известны соперники сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу

Стали известны соперники сборной России на чемпионате мира по пляжному футболу
Другие / Пляжный футбол 0

В Асунсьоне (Парагвай) состоялась жеребьёвка чемпионата мира по пляжному футболу, в котором примет участие сборная России. Подопечные Михаила Лихачёва сыграют в группе C с командами Беларуси, ОАЭ и Сенегала.

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай. Итоги жеребьёвки
Группа А: Парагвай, Япония, Швейцария, США.
Группа В: Уругвай, Мексика, Италия, Таити.
Группа С: Беларусь, ОАЭ, Сенегал, Россия.
Группа D: Бразилия, Оман, Португалия, Нигерия.

Чемпионат мира пройдёт в Асунсьоне с 21 ноября по 1 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал. Действующим чемпионом мира является сборная Бразилии. Россияне выигрывали чемпионат мира в 2011 и 2013 годах. В 2015 года сборная России стала бронзовым призёром.

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