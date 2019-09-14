Фигуристка Трусова дважды попала в Книгу рекордов Гиннесса

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров россиянка Александра Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Спортсменка получила два сертификата — за первое в истории женского фигурного катания выполнение четверного тулупа на официальных соревнованиях и за первое исполнение четверного лутца.
15-летняя ученица Этери Тутберидзе первой среди женщин исполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Софии. Первый женский четверной лутц на официальных стартах Трусова сделала на этапе юниорского Гран-при в Ереване в октябре 2018 года.
«Очень рада, что попала в Книгу рекордов Гиннесса. Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта, как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Это, конечно, ещё больше мотивирует, надо быть достойной этого», — цитирует Трусову «Спорт-экспресс».
Ранее в Книгу рекордов Гиннесса были включены японка Мики Андо, первой среди женщин прыгнувшая четверной сальхов, а также канадец Курт Браунинг, который в 1988 году успешно исполнил первый мужской четверной прыжок.
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