Марянян и Манцигов вышли в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Казахстане
В Нур-Султане (Казахстан) стартовал чемпионат мира по спортивной борьбе. В первый день турнира проходят соревнования у классиков в категориях до 55, 63, 72, 82 кг.
Россиянин Виталий Кабалоев (до 55 кг) в четвертьфинале уступил Нугзари Цурцумии из Грузия со счётом 3:8. Адлан Акиев (до 82 кг) в 1\4 финала уступил Саиду Абдвали из Ирана — 1:2.
В полуфинал пробились россияне Степан Марянян (до 63 кг) и Абуязид Манцигов (до 72 кг). В четвертьфинале Марянян победил Дзинвун Дзуна из Южной Кореи — 8:0. За выход в финал он поспорит с представителем Армении Славиком Галстяном.
Манцигов в четвертьфинале сломил сопротивление Малхаза Амояна из Армении — 4:0. В полуфинальной схватке Абуязид поборется с Балинтом Корпаши (Венгрия).
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